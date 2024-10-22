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Усик дал оригинальный ответ на вопрос о трех лучших соперниках в его карьере

Александр очень самокритично отнесся к этой теме.
Сегодня, 20:56
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Осталось ровно два месяца до того момента, как чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выйдет на реванш с Тайсоном Фьюри. 

Во время подготовки к очередной титульной защите 37-летний украинец дал интервью журналисту Брин-Джонатану Батлеру, о чем тот сообщил в социальных сетях.

Там Батлер рассказал, что пообщался с Усиком в Испании, где боксер проводит тренировки. Журналист также поделился своей любимой цитатой Александра из этого интервью.

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Усика попросили назвать трех топовых соперников, с которыми он встречался за все 372 боя профессиональной и аматорской карьеры.

"Три самых лучших соперника в профессионалах и аматорах? Легко: Усик, Усик и Усик. Всегда я сам", - ответил Александр.

Ранее один из российских боксеров выразил желание сойтись на одном ринге с Александром Усиком, до этого не забыв выдать украинцу несколько комплиментов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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