Усик дал оригинальный ответ на вопрос о трех лучших соперниках в его карьере

Осталось ровно два месяца до того момента, как чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выйдет на реванш с Тайсоном Фьюри.

Во время подготовки к очередной титульной защите 37-летний украинец дал интервью журналисту Брин-Джонатану Батлеру, о чем тот сообщил в социальных сетях.

Там Батлер рассказал, что пообщался с Усиком в Испании, где боксер проводит тренировки. Журналист также поделился своей любимой цитатой Александра из этого интервью.

Усика попросили назвать трех топовых соперников, с которыми он встречался за все 372 боя профессиональной и аматорской карьеры.

"Три самых лучших соперника в профессионалах и аматорах? Легко: Усик, Усик и Усик. Всегда я сам", - ответил Александр.

