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"Я все еще здесь": Нганну заговорил о реванше с Фьюри

Камерунец не против снова попробовать свои силы в боксе и встретиться в ринге с британцем.
Сегодня, 16:26
Нганну хочет реванш с Фьюри / Getty Images
Нганну хочет реванш с Фьюри / Getty Images

Чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну высказался о поражении Тайсона Фьюри во втором бою с обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

При этом камерунский боец отметил, что не против провести реванш с британским боксером.

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"Я бы оценил этот бой ближе, чем сделали судьи. Возможно, Усик все равно победил бы. Просто в конце боя было сложно оценить, кто оказался лучше. Так что исход мог быть любым. Согласно моей оценке, все намного ближе.

Я все еще здесь. Я никуда не уходил и все еще хочу реванша с Фьюри", - сказал Нганну в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, что Фьюри и Нганну встречались в ринге в октябре 2023 года. В десятираундовом поединке камерунцу удалось отправить соперника в нокдаун, но в итоге он потерпел поражение от британца раздельным решением судей.

Ранее Эвандер Холифилд обратился к Фьюри после его поражения в реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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