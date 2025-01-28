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"Проложу себе путь обратно": Джойс нацелился на победителя боя Дюбуа - Паркер

Бывший временный чемпион озвучил амбициозную цель.
Вчера, 21:58
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс высказался о бое между обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

По словам британского боксера, он хотел бы встретиться в ринге с победителем этого поединка, который запланирован на 22 февраля.

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"Это хороший бой. Я с нетерпением жду возможности увидеть его и потенциально сразиться с победителем.

В супертяжелом весе много отличных бойцов. Я собираюсь проложить себе путь обратно к большим боям", - приводит слова Джойса The Ring.

Ранее Джо Джойс назвал своего следующего соперника после сенсационного поражения от Дерека Чисоры.

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