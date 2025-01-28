"Это неуважение": Валлин объяснил свое негативное отношение к Чисоре

Шведский представитель супертяжелого веса Отто Валлин оценил своего следующего соперника в лице британца Дерека Чисоры.

По словам боксера, он негативно относится к своему оппоненту из-за его провокационного поведения.

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"Этот парень дружит с Энтони Джошуа. Он приходил за кулисы перед нашим боем и пытался разозлить меня. То же самое он пытался сделать с Джозефом Паркером на пресс-конференции в Лондоне. Я считаю, что такое поведение - это неуважение.

Что же касается меня, то мне кажется, что я всегда просто стараюсь быть собой и не думать так сильно о других людях", - приводит слова Валлина Bad Left Hook.

Бой Чисора - Валлин состоится 8 февраля в Манчестере, Англия.

Ранее Валлин сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер.

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