iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это неуважение": Валлин объяснил свое негативное отношение к Чисоре

Шведский супертяжеловес признался, что думает о ближайшем сопернике.
Вчера, 22:59
Дерек Чисора и Отто Валлин / Getty Images
Дерек Чисора и Отто Валлин / Getty Images

Шведский представитель супертяжелого веса Отто Валлин оценил своего следующего соперника в лице британца Дерека Чисоры.

По словам боксера, он негативно относится к своему оппоненту из-за его провокационного поведения.

Читай также: Чисора назвал главный недостаток Валлина

"Этот парень дружит с Энтони Джошуа. Он приходил за кулисы перед нашим боем и пытался разозлить меня. То же самое он пытался сделать с Джозефом Паркером на пресс-конференции в Лондоне. Я считаю, что такое поведение - это неуважение.

Что же касается меня, то мне кажется, что я всегда просто стараюсь быть собой и не думать так сильно о других людях", - приводит слова Валлина Bad Left Hook.

Бой Чисора - Валлин состоится 8 февраля в Манчестере, Англия.

Ранее Валлин сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Отто Валлин

Статьи по теме

Чисора объяснил, почему Джошуа отказался от незамедлительного реванша с Дюбуа Чисора объяснил, почему Джошуа отказался от незамедлительного реванша с Дюбуа
Бой Чисоры с Миллером сорвался, а британцу ищут нового соперника на февраль Бой Чисоры с Миллером сорвался, а британцу ищут нового соперника на февраль
Чисора рассказал, подерется ли с Миллером Чисора рассказал, подерется ли с Миллером
"Да пошли они все": Чисора ответил критикам, призывающим Джошуа завершить карьеру "Да пошли они все": Чисора ответил критикам, призывающим Джошуа завершить карьеру
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Теннис00:55
Ястремская преодолела стартовый раунд турнира в австрийском Линце
Украина00:28
Шахтер сделал предложение по вингеру команды АПЛ
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
Passion UA обыграли MOUZ и вышли в финал верхней сетки CCT Series 6
Лига Чемпионов23:35
"Только от нас зависит": Тренер Шахтера рассказал, чего ожидает от матча с Боруссией Д
Бокс22:59
"Это неуважение": Валлин объяснил свое негативное отношение к Чисоре
Украина22:35
УХЛ: Сокол одержал победу над Кременчугом
Лига Чемпионов22:25
"Нам по силам повторить": Игрок Шахтера высказался о Боруссии Д, вспомнив победу над Брестом
Бокс22:00
Бокс: расписание боев
Бокс21:58
"Проложу себе путь обратно": Джойс нацелился на победителя боя Дюбуа - Паркер
Европа21:34
Арсенал выиграл апелляцию на дисквалификацию Льюиса-Скелли за спорное удаление
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK