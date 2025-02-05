Иноуэ получил соперника на ближайший бой

Японский абсолютный чемпион должен встретиться с непобежденным мексиканцем в Лас-Вегасе.

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) узнал, с кем проведет свой следующий бой.

После восьми поединков на родине японский боксер вернется в США, где встретится в ринге с первым номером рейтинга WBC мексиканцем Давидом Пикассо (30-0-1, 17 KO).

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Как сообщает The Ring, бой должен состояться 14 июня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Напомним, на ISPORT доступно видео последнего боя Иноуэ, в котором он нокаутировал корейца Йе Джун Кима.

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