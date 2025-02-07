Раскрыты причины срыва боя Альвареса и Кроуфорда

У мексиканского и американского боксеров будут другие соперники.

Альварес не будет драться с Кроуфордом / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес не проведет бой против чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх приостановил работу над этим поединком. Функционер планировал устроить Канело три боя, первым из которых должен был стать поединок с американским чемпионом, но сторонам не удалось прийти к согласию.

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Теперь Альварес собирается встретиться в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом, а Кроуфорду Аль аш-Шейх намерен организовать бой против Джарона Энниса.

Об этом сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

"Турки Аль аш-Шейх приостанавливает усилия по заключению контракта на бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом в сентябре после информации о поединке между Канело и Джейком Полом. Вместо этого Аль аш-Шейх попытается сделать бой Кроуфорд - Эннис позже в этом году.

Турки Аль аш-Шейх предложил Альваресу выгодную сделку на три боя, первым из которых должен был стать против Кроуфорда. Альварес и Кроуфорд подписали основные условия перед согласованием сделки", - написал Коппинджер.

Ранее Сауль Альварес нецензурным словом оценил Александра Усика.

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