Диллиану Уайту готовят бой с Джо Джойсом

Поединок двух британцев должен состояться в начале апреля в Манчестере.

Экс-претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) свой следующий бой может провести против бывшего временного чемпиона в дивизионе Джо Джойса (16-3, 15 KO).

Как сообщает The Ring, поединок двух британских боксеров планируют организовать 5 апреля. Бой должен состояться на арене Co-Op Live в Манчестере, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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Стоит отметить, что у Джойса на 1 марта также запланирован бой против немца Патрика Корте, который рассматривается как промежуточный перед встречей в ринге с Уайтом.

В своем последнем поединке в июле 2024 года Джойс единогласным решением судей уступил соотечественнику Дереку Чисоре.

Уайт свой предыдущий бой провел в декабре прошлого года против ганца Эбенезера Тетте, одержав победу на отказе соперника.

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