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"Худший стиль для него": Промоутер оценил шансы Чисоры против Валлина

Хирн поделился ожиданиями от поединка между британцем и шведом.
Сегодня, 20:46
Дерек Чисора и Отто Валлин / Getty Images
Дерек Чисора и Отто Валлин / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн высказал свое мнение по поводу боя между супертяжеловесами Дереком Чисорой и Отто Валлином.

По его словам, британского боксера ожидает непростое противостояние, но он способен одержать победу.

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"Чисору ждет очень сложный бой. Вероятно, это самый худший стиль соперника для Дерека Чисоры. Валлин - ловкий боксер-левша.

Но послушайте, Дерек всегда находит способ каким-то образом вырвать победу. Мы все поддерживаем его. Давайте посмотрим, что произойдет этим вечером. Надеюсь, что Чисора сможет выполнить свою работу", - сказал Хирн в комментарии BOXING NOW.

Бой Чисора - Валлин состоится 8 февраля в Манчестере, Англия.

Ранее Валлин объяснил свое негативное отношение к Чисоре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Дерек Чисора Отто Валлин

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