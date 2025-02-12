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Чисора сделал загадочное обращение к Усику

Британский боксер, возможно, решил намекнуть на следующего соперника.
Сегодня, 12:52
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора внезапно обратился посредством соцсетей к обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику.

Британский боксер, ранее заявлявший о заинтересованности в реванше с украинцем, которому уступил единогласным решением судей в 2020 году, опубликовал у себя в Instagram совместное фото с ним.

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"Привет, Александр", - подписал снимок британец.

Ранее Чисора объяснил, почему он может быть интересен Усику и Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора

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