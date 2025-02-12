Чисора сделал загадочное обращение к Усику
Британский боксер, возможно, решил намекнуть на следующего соперника.
Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора внезапно обратился посредством соцсетей к обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику.
Британский боксер, ранее заявлявший о заинтересованности в реванше с украинцем, которому уступил единогласным решением судей в 2020 году, опубликовал у себя в Instagram совместное фото с ним.
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"Привет, Александр", - подписал снимок британец.
Ранее Чисора объяснил, почему он может быть интересен Усику и Дюбуа.
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