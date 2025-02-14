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"Это невозможно": Усик изменил свои планы по поводу дальнейшей карьеры

Украинский чемпион высказался о переходе в другую весовую категорию.
Сегодня, 14:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не собирается возвращаться в тяжелый дивизион, как планировал ранее.

По мнению украинского боксера, теперь ему будет очень сложно вписаться в лимит крузервейта.

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"Нет, сейчас я думаю, что не вернусь в тяжелый вес, потому что это будет очень сложно.

Сейчас мой вес составляет 102-103 килограмма, иногда 100 килограммов. Сбросить десять килограмм? Нет. Я шесть лет работал над набором массы. Нет, я думаю, что это невозможно", - сказал Усик в комментарии ESPN UK.

Отметим, также Усик поделился впечатлениями от подготовки и боев с Фьюри.

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