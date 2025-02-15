"Никогда не имел проблем с неудобными бойцами": Дэвис оценил свою победу над Беринчиком

Новый чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис прокомментировал свою победу в титульном бою с Денисом Беринчиком.

Американский боксер отметил, что с каждым раундом ему удавалось все больше приспосабливаться к сопернику и в итоге успешно завершить поединок.

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"Честно говоря, я никогда не имел проблем с неудобными бойцами. Единственное, что создавало небольшие трудности, это то, что соперник постоянно прыгал туда-сюда.

Он был немного быстрее, чем я ожидал. Но с каждым раундом я чувствовал себя все комфортней, а четвертый раунд решил все", - сказал Дэвис после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис.

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