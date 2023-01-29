Тоттенхэм согласовал личный контракт с лидером Байера
Пьеро Хинкапи может стать новичком "шпор"
Тоттенхэм близок к улучшению своей защитной линии.
Как сообщает Николо Скира, "шпоры" согласовали контракт с Пьеро Хинкапи. Эквадорец сможет подписать контракт на 5 лет.
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В данный момент лондонцы ведут переговоры с Байером. Достигнуть договоренности с "фармацевтами" пока не получается.
В текущем сезоне центрбэк провел 20 матчей, отметившись одним голом. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.