Усик назвал топ-3 самых ожидаемых боев по его мнению
Украинец рассказал, какие бои между своими коллегами хочет увидеть больше всего.
Александр Усик в последнем интервью рассказал, какие бои вне зависимости от весовой категории он ожидает больше всего.
Украинский супертяжеловес выбрал топ-3 поединка, которые он хочет увидеть.
Топ-3 самых ожидаемых боксерских поединков по версии Александра Усика
- Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд
- Деонтей Уайлдер - Энтони Джошуа
- Сауль Альварес - Давид Бенавидес
Напомним, ранее Усик рассказал, планирует ли он завершить карьеру.