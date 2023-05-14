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Усик назвал топ-3 самых ожидаемых боев по его мнению

Украинец рассказал, какие бои между своими коллегами хочет увидеть больше всего.
Сегодня, 13:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик в последнем интервью рассказал, какие бои вне зависимости от весовой категории он ожидает больше всего.

Украинский супертяжеловес выбрал топ-3 поединка, которые он хочет увидеть.

Топ-3 самых ожидаемых боксерских поединков по версии Александра Усика

  1. Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд
  2. Деонтей Уайлдер - Энтони Джошуа
  3. Сауль Альварес - Давид Бенавидес

Напомним, ранее Усик рассказал, планирует ли он завершить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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