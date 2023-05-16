Вратарь Шахтера высказался о том, как изменились требования к игрокам его позиции

Дмитрий Ризнык считает, что ранее его коллегам было проще.

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык поделился мыслями об эволюции футбола.

По словам украинца, ранее вратарям было играть проще, ведь от них меньше требовали.

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"Это раньше обращали внимание на рост, а в современном футболе больше внимания уделяется другим компонентам: игра ногами, как ты понимаешь игру... Потому что раньше футбол был прост - выбить и побежать. Не было ни хранения мяча, ничего такого.

Футбол движется вперед, и много новых фишек придумывают. На данный момент главное требование в топ-лигах - чтобы вратарь играл ногами", - сказал Ризнык в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на этих выходных Шахтер сыграет с Вересом. Матч пройдет 19 мая в 17:00.