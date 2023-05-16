iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь Шахтера высказался о том, как изменились требования к игрокам его позиции

Дмитрий Ризнык считает, что ранее его коллегам было проще.
Сегодня, 00:49
Дмитрий Ризнык (справа) / shakhtar.com
Дмитрий Ризнык (справа) / shakhtar.com

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык поделился мыслями об эволюции футбола.

По словам украинца, ранее вратарям было играть проще, ведь от них меньше требовали.

Читай также: Игрок Шахтера взял на себя оплату лечения украинского военного

"Это раньше обращали внимание на рост, а в современном футболе больше внимания уделяется другим компонентам: игра ногами, как ты понимаешь игру... Потому что раньше футбол был прост - выбить и побежать. Не было ни хранения мяча, ничего такого.

Футбол движется вперед, и много новых фишек придумывают. На данный момент главное требование в топ-лигах - чтобы вратарь играл ногами", - сказал Ризнык в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на этих выходных Шахтер сыграет с Вересом. Матч пройдет 19 мая в 17:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дмитрий Ризнык

Статьи по теме

Шахтер уверенно переиграл Ингулец Шахтер уверенно переиграл Ингулец
Шахтер подарил Виталию Кличко именную футболку Шахтер подарил Виталию Кличко именную футболку
Форвард Шахтера тренируется по индивидуальной программе Форвард Шахтера тренируется по индивидуальной программе
Шахтер сменит зарубежную арену для еврокубковых выступлений Шахтер сменит зарубежную арену для еврокубковых выступлений
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi сыграют с FaZe, G2 сенсационно покинули турнир
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Футбол00:49
Вратарь Шахтера высказался о том, как изменились требования к игрокам его позиции
Европа00:19
Лидер Милана рассказал, с кого брал пример в детстве
Европа00:03
Ливерпуль обыграл Лестер при помощи хэт-трика из ассистов от Салаха
Вчера, 23:59
НБА23:59
Бостон - Майами, Денвер - Лейкерс: анонс и прогнозы финалов конференций НБА
Европа23:47
ПСЖ определился с судьбой Рамоса
Европа и мир23:25
Чемпионат мира по хоккею-2023: США еле справились с Германией, Канада с трудностями переиграла Словакию
Другие страны23:03
Тевес рассказал, почему отказался учить английский язык
Украина23:03
Ассистент Ротаня: Думаю, что дисквалификацию ему дадут больше, чем на одну игру
Формула 122:37
Четырехкратный чемпион мира может вернуться в Формулу-1
Европа22:35
Пиоли: Никто не верит, что Милан будет в финале ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK