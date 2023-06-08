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Не то, что ожидалось: Неймар может вернуться в Барселону

Фанаты "сине-гранатовых" могут увидеть возвращение своего любимца, но не того, которого хотели.
Сегодня, 09:45
Лионель Месси и Неймар / Getty Images
Лионель Месси и Неймар / Getty Images

Бразилец Неймар был выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

Испанцы из Sport.Es добавляют, что игрока предложили Барселоне после того, как "сине-гранатовых" постигла неудача с возвращением Лео Месси. 

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Каталонцы ищут альтернативу аргентинцу, который станет игроком Интер Майами, но трансфер именно Неймара является трудным для реализации, учитывая, финансовые запросы вингера.

Руководству испанского гранда более по нраву вариант с Бернарду Силвой, который сейчас защищает цвета Ман Сити и уже давно находится в поле зрения Барсы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар Лионель Месси

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