Не то, что ожидалось: Неймар может вернуться в Барселону

Фанаты "сине-гранатовых" могут увидеть возвращение своего любимца, но не того, которого хотели.

Бразилец Неймар был выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

Испанцы из Sport.Es добавляют, что игрока предложили Барселоне после того, как "сине-гранатовых" постигла неудача с возвращением Лео Месси.

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Каталонцы ищут альтернативу аргентинцу, который станет игроком Интер Майами, но трансфер именно Неймара является трудным для реализации, учитывая, финансовые запросы вингера.

Руководству испанского гранда более по нраву вариант с Бернарду Силвой, который сейчас защищает цвета Ман Сити и уже давно находится в поле зрения Барсы.