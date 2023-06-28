Шахтер проведет благотворительный матч с топ-клубом АПЛ

Донецкий Шахтер этим летом проведет благотворительный поединок против топ-клуба АПЛ.

Как сообщает Футбол 24, "горняки" встречатся с лондонским Тоттенхэмом на домашней арене "шпор" 6 августа.

Источник отмечает, что руководство украинского клуба уже направило в УПЛ письмо с просьбой перенести игру второго тура УПЛ сезона-23/24 на 2 августа.

Шахтер планирует отправить вырученные от матча деньги на помощь ВСУ и гумманитарную поддержку украинцев, которые стали жертвами войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что "оранжево-черные" продлили контракт с Ярославом Ракицким.