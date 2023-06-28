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Шахтер проведет благотворительный матч с топ-клубом АПЛ

Тоттенхэм примет "горняков" на своем поле.
Сегодня, 12:51
Игроки.Шахтера / shakhtar.com
Игроки.Шахтера / shakhtar.com

Донецкий Шахтер этим летом проведет благотворительный поединок против топ-клуба АПЛ.

Как сообщает Футбол 24, "горняки" встречатся с лондонским Тоттенхэмом на домашней арене "шпор" 6 августа.

Источник отмечает, что руководство украинского клуба уже направило в УПЛ письмо с просьбой перенести игру второго тура УПЛ сезона-23/24 на 2 августа.

Шахтер планирует отправить вырученные от матча деньги на помощь ВСУ и гумманитарную поддержку украинцев, которые стали жертвами войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что "оранжево-черные" продлили контракт с Ярославом Ракицким.

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