Шахтер проведет благотворительный матч с топ-клубом АПЛ
Тоттенхэм примет "горняков" на своем поле.
Донецкий Шахтер этим летом проведет благотворительный поединок против топ-клуба АПЛ.
Как сообщает Футбол 24, "горняки" встречатся с лондонским Тоттенхэмом на домашней арене "шпор" 6 августа.
Источник отмечает, что руководство украинского клуба уже направило в УПЛ письмо с просьбой перенести игру второго тура УПЛ сезона-23/24 на 2 августа.
Шахтер планирует отправить вырученные от матча деньги на помощь ВСУ и гумманитарную поддержку украинцев, которые стали жертвами войны в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что "оранжево-черные" продлили контракт с Ярославом Ракицким.