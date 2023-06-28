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Футбол

Хавбек экзотичной сборной станет одноклубником Малиновского

Джоффри Кондогбия переберется в Марсель.
Сегодня, 17:01
Джоффри Кондогбия / Getty Images
Джоффри Кондогбия / Getty Images

Французский Марсель усилит линию центра поля хавбеком сборной Центральноафриканской Республики.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, провансальцы подпишут Джоффри Кондогбия из Атлетико Мадрид. Сумма трансфера составит 8 млн евро.

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Контракт с Кондогбией будет подписан до лета 2027 года. Заработная плата исполнителя остается неизвестной.

В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, отдав 2 ассиста. Преимущественно появлялся на поле, выходя на замену.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Джоффри Кондогбия

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