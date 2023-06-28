Хавбек экзотичной сборной станет одноклубником Малиновского

Французский Марсель усилит линию центра поля хавбеком сборной Центральноафриканской Республики.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, провансальцы подпишут Джоффри Кондогбия из Атлетико Мадрид. Сумма трансфера составит 8 млн евро.

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Контракт с Кондогбией будет подписан до лета 2027 года. Заработная плата исполнителя остается неизвестной.

В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, отдав 2 ассиста. Преимущественно появлялся на поле, выходя на замену.