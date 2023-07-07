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Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини

Даниэль может перебраться в Эмполи.
Сегодня, 11:21
Даниэль Мальдини / Getty Images
Даниэль Мальдини / Getty Images

Итальянский Эмполи намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, аутсайдер элитного дивизиона намерен арендовать с правом выкупа сына Паоло Мальдини Даниэля Мальдини.

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Также в сделку может быть включен пункт о первоочередном праве выкупа для Милана, если Даниэль заиграет в новом клубе и "россонери" захотят его вернуть.

Отмечается, что переговоры продвигаються достаточно быстро и стороны близки к соглашению.

Напомним, прошедший сезон Мальдини-младший провел в Специи, сыграв там 18 матчей в Серии А, в которых он забил два мяча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А Паоло Мальдини Даниэль Мальдини

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