Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини

Итальянский Эмполи намерен усилить линию полузащиты.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, аутсайдер элитного дивизиона намерен арендовать с правом выкупа сына Паоло Мальдини Даниэля Мальдини.

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Также в сделку может быть включен пункт о первоочередном праве выкупа для Милана, если Даниэль заиграет в новом клубе и "россонери" захотят его вернуть.

Отмечается, что переговоры продвигаються достаточно быстро и стороны близки к соглашению.

Напомним, прошедший сезон Мальдини-младший провел в Специи, сыграв там 18 матчей в Серии А, в которых он забил два мяча.