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Тоттенхэм готовится предложить Кейну новый контракт

"Шпоры" хотят сохранить своего лидера, удвоив ему зарплату.
Сегодня, 11:14
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм намерен приложить все усилия, чтобы сохранить нападающего Харри Кейна.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, "шпоры" готовятся к тому, чтобы предложить англичанину новый контракт.

Столичный клуб намерен удвоить зарплату своего лидера. Кейн может заполучить соглашение на 400 тысяч в неделю вместо 200, которые он получает сейчас.

При этом отмечается, что у Харри нет желания рассматривать это предложение, хотя новоиспеченный рулевой Тоттенхэма Эндж Постекоглу попытается его переубедить.

Напомним, ранее Постекоглу высказался о будущем форварда в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн

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