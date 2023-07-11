Тоттенхэм готовится предложить Кейну новый контракт

Лондонский Тоттенхэм намерен приложить все усилия, чтобы сохранить нападающего Харри Кейна.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, "шпоры" готовятся к тому, чтобы предложить англичанину новый контракт.

Столичный клуб намерен удвоить зарплату своего лидера. Кейн может заполучить соглашение на 400 тысяч в неделю вместо 200, которые он получает сейчас.

При этом отмечается, что у Харри нет желания рассматривать это предложение, хотя новоиспеченный рулевой Тоттенхэма Эндж Постекоглу попытается его переубедить.

Напомним, ранее Постекоглу высказался о будущем форварда в клубе.