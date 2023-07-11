Тоттенхэм готовится предложить Кейну новый контракт
"Шпоры" хотят сохранить своего лидера, удвоив ему зарплату.
Лондонский Тоттенхэм намерен приложить все усилия, чтобы сохранить нападающего Харри Кейна.
Как сообщает журналист Мэтт Лоу, "шпоры" готовятся к тому, чтобы предложить англичанину новый контракт.
Столичный клуб намерен удвоить зарплату своего лидера. Кейн может заполучить соглашение на 400 тысяч в неделю вместо 200, которые он получает сейчас.
При этом отмечается, что у Харри нет желания рассматривать это предложение, хотя новоиспеченный рулевой Тоттенхэма Эндж Постекоглу попытается его переубедить.
Напомним, ранее Постекоглу высказался о будущем форварда в клубе.