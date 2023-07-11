Ювентус готов продать Погба за смешную сумму

Француз может покинуть клуб во второй раз.

Ювентус рассматривает вероятность расставания с Полем Погба.

Как сообщает La Gazzeta Dello Sport, "зебры" готовы продать француза этим летом. Сумма продажи может составить мизерные по сегодняшним меркам 10 млн евро.

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Отмечается, что в услугах хавбека заинтересован саудовский Аль-Иттихад. В коллективе Нуну Эшпириту Санту Поль может воссоединиться со своими соотечественниками в лице Нголо Канте и Карима Бензема.

Напомним, после своего возвращения в стан туринцев из-за травм отыграл всего 6 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями.