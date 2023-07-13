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Барселона интересуется воспитанником Манчестер Сити

Пабло Маффео может перебраться в стан каталонцев.
Сегодня, 19:59
Пабло Маффео / Getty Images
Пабло Маффео / Getty Images

Каталонская Барселона намерена усилить линию защиты этим летом.

Как сообщает Esport3, "сине-гранатовые" интересуются игроком Мальорки Пабло Маффео.

Источник заявляет, что трансфер может обойтись местному гранду всего в 10 млн евро, но только при условии, что Барселона отдаст одного из своих игроков в аренду.

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В минувшем сезоне Маффео провел за аутсайдер чемпионата Испании 35 матчей, забив 2 гола и отдав 3 ассиста. Отметим, что Пабло является воспитанником Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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