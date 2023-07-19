Середняк АПЛ заинтересован в услугах одноклубника Мудрика
Вест Хэм может приобрести Коннора Галлахера
Лондонский Вест Хэм продолжает искать замену Деклану Райсу, ушедшему в Арсенал.
Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" заинтерсованы в услугах Коннора Галлахера из Челси. "Синие" оценивают игрока в 40 млн фунтов.
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Отмечается, что Галлахеру, вероятно, придется оповестить руководство своего нынешнего клуба о желании уйти, если он действительно намерен перебраться в стан другой лондонской команды.
В минувшем сезоне Коннор провел 35 матчей в чемпионате Англии, забив 3 гола и отдав один ассист.
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