Середняк АПЛ заинтересован в услугах одноклубника Мудрика

Лондонский Вест Хэм продолжает искать замену Деклану Райсу, ушедшему в Арсенал.

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" заинтерсованы в услугах Коннора Галлахера из Челси. "Синие" оценивают игрока в 40 млн фунтов.

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Отмечается, что Галлахеру, вероятно, придется оповестить руководство своего нынешнего клуба о желании уйти, если он действительно намерен перебраться в стан другой лондонской команды.

В минувшем сезоне Коннор провел 35 матчей в чемпионате Англии, забив 3 гола и отдав один ассист.

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