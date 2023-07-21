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Легенда Марселя Малиновского покинул клуб в качестве свободного агента

Димитри Пайе больше не сыграет за провансальцев.
Сегодня, 15:46
Димитри Пайе / Getty Images
Димитри Пайе / Getty Images

Легендарный футболист французского Марселя Димитри Пайе покинет клуб.

Француз объявил о том, что уходит из команды в качестве свободного агента. Отметим, что на прощальной пресс-конференции Пайе не сумел сдержать слез.

В стане провансальцев Пайе в сумме провел 8.5 лет, сыграв в 492 матчах, где сумел забить 103 гола и отдать 130 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика усилит Марсель.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Димитри Пайе

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