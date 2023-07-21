Легенда Марселя Малиновского покинул клуб в качестве свободного агента
Димитри Пайе больше не сыграет за провансальцев.
Легендарный футболист французского Марселя Димитри Пайе покинет клуб.
Француз объявил о том, что уходит из команды в качестве свободного агента. Отметим, что на прощальной пресс-конференции Пайе не сумел сдержать слез.
Dimitri Payet, in tears after announcing that he’s set to leave OM.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023
🎥 @Steph13Freedpic.twitter.com/rdHHmfXT7P
В стане провансальцев Пайе в сумме провел 8.5 лет, сыграв в 492 матчах, где сумел забить 103 гола и отдать 130 результативных передач.
Напомним, ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика усилит Марсель.
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