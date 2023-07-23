Экс-форвард Атлетико перейдет в саудовский клуб

Саудовский Аль-Иттифак продолжает повышать конкурентноспособность своего состава.

Как сообщает Фабрицио Романо, в команду перейдет экс-игрок Атлетико Мадрид и Лиона Мусса Дембеле. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Отметим, что сторонам придется еще уладить некоторые детали, но все идет к тому, что переход будет официально оформлен.

Напомним, ранее сообщалось, что Аль-Ититфак подпишет игрока Ливерпуля.