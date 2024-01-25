iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Саудовский клуб нашел замену Хендерсону

Аль-Иттифак усилится игроком из местного чемпионата.
Сегодня, 21:52
Альваро Медран
Альваро Медран

Саудовский Аль-Иттифак определился с заменой Джордану Хендерсону, ушедшему в Аякс.

Как сообщает Фабрицио Романо, коллектив Стивена Джеррарда подпишет хавбека Ат-Таавуна Альваро Медрана. Сделка находится на финальной стадии.

Читай также: Мудрик, провал Барселоны, успехи МЮ и Ливерпуля: ТОП-10 самых дорогих трансферов зимнего трансферного окна

Отмечается, что испанского футболиста хотело еще, как минимум, три клуба из саудовской Про Лиги, но Аль-Иттифак оказался расторопнее всех.

Финансовые детали трансфера и личного контракта игрока остаются неизвестными. 

В текущем сезоне на счету 29-летнего Медрана 19 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Ат-Таавун Альваро Медран

Статьи по теме

Хендерсон назвал причину ухода из чемпионата Саудовской Аравии Хендерсон назвал причину ухода из чемпионата Саудовской Аравии
Хендерсон установил рекорд Аякса, не успев дебютировать за клуб Хендерсон установил рекорд Аякса, не успев дебютировать за клуб
Джеррард подписал новый контракт с Аль-Иттифаком Джеррард подписал новый контракт с Аль-Иттифаком
Аякс объявил о переходе Хендерсона Аякс объявил о переходе Хендерсона
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа23:44
Борнмут Забарного легко обыграл Суонси Кухаревича в Кубке Англии
Европа23:26
Хавбек Динамо прокомментировал интерес Жироны
Европа23:22
Звездная поддержка: Надаль лично поздравил Мальорку с победой над Жироной в Кубке Испании
Европа22:59
Игрок основы Барселоны может пропустить всю оставшуюся часть сезона
Украина22:40
Суперлига: Ровно обыграло Старый Луцк, победы Киев-Баскета и Черкасских Мавп
Европа22:30
Руководство Галатасарая прокомментировало интерес Баварии к их лидеру
Украина22:28
УХЛ: Сокол одержал победу над Киев Кэпиталс
Бокс22:11
Богачук получил дату боя за временный пояс WBC
Европа21:52
Саудовский клуб нашел замену Хендерсону
Европа21:23
Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Ювентуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK