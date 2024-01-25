Саудовский клуб нашел замену Хендерсону

Саудовский Аль-Иттифак определился с заменой Джордану Хендерсону, ушедшему в Аякс.

Как сообщает Фабрицио Романо, коллектив Стивена Джеррарда подпишет хавбека Ат-Таавуна Альваро Медрана. Сделка находится на финальной стадии.

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Отмечается, что испанского футболиста хотело еще, как минимум, три клуба из саудовской Про Лиги, но Аль-Иттифак оказался расторопнее всех.

Финансовые детали трансфера и личного контракта игрока остаются неизвестными.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Медрана 19 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

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