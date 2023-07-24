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Одноклубник Яремчука перейдет в саудовский клуб

Джек Хендри станет игроком Аль-Иттифака.
Сегодня, 18:14
Джек Хендри / Getty Images
Джек Хендри / Getty Images

Аль-Иттифак Стивена Джеррарда усилится еще одним легионером.

Как сообщает Фабрицио Романо, cаудовский клуб подпишет Джека Хендри из Брюгге. Сумма трансфера составит 6 млн евро.

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Футболист сборной Шотландии вскоре пройдет медосмотр для новой команды. Зарплата игрока и срок действия соглашения остаются неизвестными.

Хендри выступает на позиции центрального защитника. В минувшем сезоне сыграл в 17 матчах, отдав один ассист. Первую часть кампании провел в аренде в Кремонезе.

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