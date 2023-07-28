Ювентус подпишет уругвайского таланта
Факундо Гонсалес близок к переходу в стан "бьянконери".
Ювентус намерен усилить линию защиты перспективным центрбэком.
Как сообщает Фабрицио Романо, туринцы уверены в подписании Факундо Гонсалеса из Валенсии. Сделка может быть закрыта уже на этой неделе.
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Гонсалес согласовал условия контракта с "зебрами" и заинтересован в переходе. Детали соглашения остаются неизвестными.
Отметим, что Гонсалес не провел ни единого матча за основную команду Валенсии, выступая за молодежку "летучих мышей".
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