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РБ Лейпциг может подписать еще одного талантливого французского защитника

Кастельо Люкеба близок к тому, чтобы присоединиться к "быкам".
Сегодня, 17:29
Кастельо Люкеба / Getty Images
Кастельо Люкеба / Getty Images

РБ Лейпциг нацелился на усиление линии защиты перспективным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "быки" могут подписать центрбэка Кастельо Люкебу. Немцы предлагают Лиону 32 млн евро + % от последующей продажи.

Отмечается, что француз уже согласовал условия пятилетнего контракта со своей возможно будущей командой. Финансовые детали не уточняются.

Читай также: РБ Лейпциг подписал талантливого французского центрбэка

Люкеба хочет покинуть стан "львов" после того, как провел два сезона в клубе и считает, что РБ Лейпциг предлагает хорошую сумму за него.

В минувшем сезоне Кастельо провел 34 матча в чемпионате, забив два гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион РБ Лейпциг Кастельо Люкеба

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