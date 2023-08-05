Челси заинтересован в приобретении полузащитника ПСЖ

Челси намерен усилить линию полузащиты опытным футболистом.

Как сообщает Evening Standard, "синие" попытаются подписать Леандро Паредеса.

Аргентинец рассматривается в качестве альтернативы Мойзесу Кайседо, сделка по которому не продвигается. Детали сделки не сообщаются.

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Отметим, что в минувшем сезоне Леандро выступал за Ювентус на правах аренды, сыграв 39 матчей во всех турнирах, где он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Также он стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

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