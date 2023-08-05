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Челси выигрывает гонку за талантливого форварда Сантоса

Еще один 18-летний бразилец в карман к Боули.
Сегодня, 00:34
Дейвид Вашингтон / @FabrizioRomano
Дейвид Вашингтон / @FabrizioRomano

Форвард Сантоса Дейвид Вашингтон, вероятней всего, продолжить карьеру в Челси, пишет Фабрицио Романо.

18-летний нападающий был целью для многих европейских клубов, включая Реал, Боруссию и Монако. Однако выиграли эту гонку "синие".

Дейвид уже согласовал личный контракт с лондонцами и согласен сразу же отправиться в аренду в Страсбур.

При этом клубы уже почти договорились. Челси предлагает 15+5 млн евро, и хоть Сантос хотел бы 30 млн, вероятно, клуб примет это предложение.

За основую команду Сантоса Вашингтон провел 16 матчей, в которых отличился двумя голами.

Ранее, напомним, Челси также согласовал трансфер Роберта Санчеса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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