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Тоттенхэм подписал аргентинского таланта

Альехо Велис может стать в будущем заменой Харри Кейну.
Сегодня, 18:25
Альехо Велис / Getty Images
Альехо Велис / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм усилил линию атаку перспективным футболистом.

Как сообщает пресс-служба клуба. в команду перешел форвард Альехо Велис. Сумма трансфера составила около 18 млн евро.

Контракт с футболистом подписан до июня 2029 года. Финансовые детали соглашения между сторонами остаются неизвестными.

В минувшем сезоне Альехо провел за Росарио Сентраль 23 матча, забив 11 голов и отдав 1 результативную передачу.

Различные источники отмечали, что Велис может заменить в стане "шпор" Харри Кйна, однако, не сейчас, а в будущем. Ранее сообщалось, что Кейн установил дедлайн, после которого не готов рассматривать уход в Баварию

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн Альехо Велис

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