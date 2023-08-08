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Клуб Ла Лиги может подписать конкурента Зинченко

Киран Тирни может перебраться в Реал Сосьедад.
Сегодня, 21:04
Киран Тирни / Getty Images
Киран Тирни / Getty Images

Испанский Реал Сосьедад продолжает искать усиление под участие в Лиге чемпионов.

Как сообщает портал Relevo, боссы клуба заинтересованы в подписании Кирана Тирни из Арсенала. Трансфер может состояться на правах аренды.

Источник отмечает, что на Тирни не рассчитывают в стане "канониров" в связи с тем, что на позиции левого защитника в предстоящем сезоне будут играть Александр Зинченко и Юрриен Тимбер.

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Шотландец намерен рассмотреть любые предложения, которые гарантируют ему игровое время, чтобы не потерять место в старте своей сборной в преддверии предстоящего чемпионата Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Киран Тирни

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