Челси Мудрика назначил нового капитана

Лондонский Челси определился с кандидатурой капитана на предстоящий сезон.

Как сообщает пресс-служба клуба, повязку получил защитник "синих" Рис Джеймс. Имена вице-капитанов не уточняются

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Защитник является воспитанником клуба, дебютировал за столичную команду он в 2019 году.

Стоит сказать, что до этого капитаном коллектива был Сезар Аспиликуэта, который этим летом перебрался в Атлетико Мадрид.

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