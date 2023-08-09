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Челси Мудрика назначил нового капитана

Повязку получил воспитанник клуба.
Сегодня, 19:19
Рис Джеймс
Рис Джеймс

Лондонский Челси определился с кандидатурой капитана на предстоящий сезон.

Как сообщает пресс-служба клуба, повязку получил защитник "синих" Рис Джеймс. Имена вице-капитанов не уточняются

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Защитник является воспитанником клуба, дебютировал за столичную команду он в 2019 году.

Стоит сказать, что до этого капитаном коллектива был Сезар Аспиликуэта, который этим летом перебрался в Атлетико Мадрид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

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