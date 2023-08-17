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Цыганков: Я наслаждаюсь своим пребыванием в Жироне

Футболист высказался о своей адаптации к команде и городу.
Сегодня, 18:01
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков

Украинец Виктор Цыганков поделился своими мыслями об игре за Жирону и о том, как его семье живется в Испании.

По словам Цыганкова, он наслаждается каждой секундой пребывания в стане каталонцев.

"Я отлично провожу здесь время, очень много. Я наслаждаюсь этим, как никто другой, но думаю, что мой товарищ по команде Артем Довбик и остальные игроки тоже получают удовольствие.

Это клуб, где люди работают очень хорошо. Мы все понимаем идею главного тренера и разделяем ее. Это ключевой момент.

Мы с женой очень счастливы, мы наслаждаемся каждым моментом дома с Леоном. Это невозможно описать... Это нужно пережить", - заявил Виктор в своем первом крупном интервью испанским СМИ,

Отметим, что ранее Цыганков высказался о войне в Украине, подчеркнув важность помощи нашей стране.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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