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Артета: У Арсенала на каждой позиции нет основных игроков

Специалист отметил, что каждый игрок может завоевать место в старте.
Вчера, 22:42
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Наставник Арсенала Микель Артета ответил, кто из пары Давид Райя и Аарон Рамсдейл будет "первым номером" команды в текущем сезоне.

По словам Артеты, на любой позиции у "канониров" нет железного игрока основы. Каждый может побороться за место в стартовом составе.

"Нет основного. Это касается каждой позиции - девятка, шестерка, вратарь. Нет.

Понимаю, что всегда есть этот вопрос. Когда у нас были разные вратари, у нас тоже были эти вопросы.

Хотим двух игроков на каждую позицию. Нам нужно быть готовыми, потому что, если бы Аарон порвал кресты - что бы вы сказали? Вы бы изменили свой вопрос. Поэтому мы должны быть готовы, надо быть превентивными. У нас есть два сейчас замечательных вратаря - они дают нам именно то, чего мы хотим.

Иметь двух замечательных вратарей - это здорово. Ничего плохого в этом нет", - заявил испанский специалист.

Отметим, что недавно лондонский клуб усилился вратарем сборной Испании Давидом Раей, взяв его в аренду с правом выкупа.

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