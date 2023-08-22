Французский клуб подпишет футболиста, который недавно попадал в забавную ситуацию

Французский Лион побьет свой трансферный рекорд, подписав ганского таланта.

Как сообщает Фабрицио Романо, "львы" подпишут Эрнеста Нуама. Сперва футболист перейдет в аренду, но в соглашение включена опция обязательного выкупа за 25 + 5 млн евро.

Контракт с Эрнестом будет подписан сроком до лета 2028 года. Финансовые детали личного соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что ранее одна из датских команд была готова подарить ящик пива, которая купит Нуама до того, как ему придется сыграть с ними.

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