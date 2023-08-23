Манчестер Сити близок к покупке лидера середняка АПЛ

Матеуш Нунеш может перебраться в стан "горожан"

Английский Манчестер Сити готовится к усилению полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" сделали первое предложение по Матеушу Нунешу из Вулверхэмптона. Сумма предложения составила 50 млн евро, бонусы обсуждаются.

Романо отмечает, что португальский хавбек уже дал согласие на переход. Персональные условия согласованы, но их детали не сообщаются.

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Отметим, что Нунеш присоединится к манкунианцам в статусе дисквалифицированного игрока, ведь в минувшем туре АПЛ он получил красную карточку.

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