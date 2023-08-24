Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024:

В Италии начался чемпионат по футболу сезона-2023/24, где 20 команд посоревнуются за статус чемпиона.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Италии

Интер Милан: 2,75 - 3,5

Наполи: 3,2 - 4,25

Ювентус: 4,0 - 5,0

Милан: 4,0 - 6,25

Рома: 11,0 - 26,0

Аталанта: 15,0 - 26,0

Лацио: 15,0 - 34,0

На остальные команды коэффициент 51 и более.

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