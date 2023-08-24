Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024:
Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя чемпионаат Италии.
В Италии начался чемпионат по футболу сезона-2023/24, где 20 команд посоревнуются за статус чемпиона.
ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Италии
- Интер Милан: 2,75 - 3,5
- Наполи: 3,2 - 4,25
- Ювентус: 4,0 - 5,0
- Милан: 4,0 - 6,25
- Рома: 11,0 - 26,0
- Аталанта: 15,0 - 26,0
- Лацио: 15,0 - 34,0
На остальные команды коэффициент 51 и более.
Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на победителя чемпионата Германии