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Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024:

Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя чемпионаат Италии.
Сегодня, 14:33
Интер
Интер

В Италии начался чемпионат по футболу сезона-2023/24, где 20 команд посоревнуются за статус чемпиона.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпионат Италии

  • Интер Милан: 2,75 - 3,5
  • Наполи: 3,2 - 4,25
  • Ювентус: 4,0 - 5,0
  • Милан: 4,0 - 6,25
  • Рома: 11,0 - 26,0
  • Аталанта: 15,0 - 26,0
  • Лацио: 15,0 - 34,0

На остальные команды коэффициент 51 и более.

Напомним, на нашем сайте доступен прогноз на победителя чемпионата Германии

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Серия А

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