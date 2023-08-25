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Наставник Аль-Иттихада опроверг конфликт с Бензема

Нуну Эшпириту Санту заявил, что эта информация - ерунда.
Сегодня, 11:49
Нуну Эшпириту Санту / Getty Images
Нуну Эшпириту Санту / Getty Images

Рулевой Аль-Иттихада Нуну Эшпириту Санту прокомментировал свой возможный конфликт с Каримом Бензема.

По словам португальского специалиста, со всеми игроками клуба у него прекрасные взаимоотношения.

"Читал в СМИ, что мои отношения с Бензема испорчены - всем, кто меня знает, известно, что это чушь.

Мои отношения со всеми игроками хорошие, у нас сильная команда, мы довольны всеми игроками. Рады, что Карим здесь с нами. Он счастлив на поле, это видно, ему нравится играть за "Аль-Иттихад". Понимаю, откуда пошла эта информация. Но мы сильная команда, очень, очень сильная команда", - заявил Нуну.

Отметим, что ранее пресс-служба саудовского клуба странным образом попыталась опровергнуть слухи о конфликте Карима и тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

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