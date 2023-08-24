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Футбол

Аль-Иттихад странным постом в соцсетях опроверг конфликт Бензема с тренером команды

Француза засняли с широкой улыбкой.
Сегодня, 13:52
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Аль-Иттихад опубликовал в соцсетях видеозапись с форвардом Каримом Бензема.

Вероятно, данный пост был выложен в качестве опровержения слухов о конфликте французского футболиста в главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

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"Карим Бензема всегда счастлив", – говорится в описании к видео.

Напомним, Карим подписал контракт с Аль-Иттихадом до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются, однако, ряд источников сообщал, что французу будут платить 200 млн евро в год.

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