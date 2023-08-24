Аль-Иттихад странным постом в соцсетях опроверг конфликт Бензема с тренером команды

Аль-Иттихад опубликовал в соцсетях видеозапись с форвардом Каримом Бензема.

Вероятно, данный пост был выложен в качестве опровержения слухов о конфликте французского футболиста в главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Читай также: Бензема и Канте уговаривают защитника Манчестер Юнайтед перебраться в Саудовскую Аравию

"Карим Бензема всегда счастлив", – говорится в описании к видео.

KB9 always happy 😃pic.twitter.com/1AHQeJrmhb — Ittihad Club (@ittihad_en) August 23, 2023

Напомним, Карим подписал контракт с Аль-Иттихадом до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются, однако, ряд источников сообщал, что французу будут платить 200 млн евро в год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!