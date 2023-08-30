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Экс-игрок Ливерпуля ищет "няню" для экзотичного домашнего животного

Райан Кент готов щедро платить за доход за своим крокодилом.
Сегодня, 18:19
Раян Кент
Раян Кент

Бывший футболист Ливерпуля Райан Кент ищет человека на необычную работу.

Как сообщают турецкие СМИ, нынешний игрок Фенербахче ищет "няню" для своего домашнего крокодила. 

Английский футболист готов щедро платить. Отмечается, что в месяц за доход за экзотическим животным будут платить 3 тысячи доларов.

Стоит сказать, что Кент уже давно известен своей любовью к животным, которые обычно воспринимаются как особо опасные. Во времена его игры за шотландский Рейнджерс стало известно, что он владеет двумя крокодилами, а своему экс-партнеру по команде в 2018 Райан подарил маленькую змею.

Отметим, что в стан Фенербахче англичанин перебрался этим летом. Кто еще сможет сменить клубную прописку до завершения трансферного окна вы узнаете, следя за нашим онлайном трансферного дедлайна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фенербахче

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