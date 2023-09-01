Экс-хавбек Шахтера перешел в греческий клуб

Греческий ПАОК усилился экс-футболистом донецкого Шахтера.

Как сообщает пресс-служба "бело-черных", в команду перебрался Маркос Антонио из Лацио. Переход оформлен на правах аренды с правом выкупа.

В стане "орлов" хавбек провел 16 матчей в Серии А, забив 1 гол и отдав 1 ассист. В римский клуб 23-летний футболист перешел прошлым летом за 7,5 млн евро.

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