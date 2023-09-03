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"Рефери убивают лигу": Левандовски высказался о суддействе в чемпионате Испании

Роберт недоволен тем, как действуют арбитры.
Сегодня, 13:30
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Форвард каталонской Барселоны Роберт Левандовски поделился мыслями о действиях арбитров в матчах чемпионата Испании.

По словам поляка, представители футбольной фемиды позволяют защитникам слишком многое.

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"Судьи убивают лигу. В некоторых ситуациях они дают слишком большую свободу действий защитникам.

Если я совершаю фол, вдруг появляется другая интерпретация, и тогда я получаю желтую карточку", - заявил футболист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

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