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Саудовский клуб пытался подписать форварда сборной Бразилии вместо Салаха

Ришарлисон был вторым выбором для Аль-Иттихада.
Сегодня, 19:38
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Саудовский Аль-Иттихад был готов к тому, что этим летом не удастся подписать Мохаммеда Салаха.

Как сообщает Telegraph, у "желто-черных" был план Б. Клуб пытался подписать Ришарлисона.

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Форвард Тоттенхэма имел шансы перейти в Аль-Иттихад в дедлайн трансферного окна, но сделку не успели оформить.

Отметим, что Ришарлисон пока проваливает начало сезона в АПЛ, не забив ни одного мяча за первых 4 матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохаммед Салах ришарлисон Аль-Иттихад

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