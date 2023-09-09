Саудовский клуб пытался подписать форварда сборной Бразилии вместо Салаха

Ришарлисон был вторым выбором для Аль-Иттихада.

Саудовский Аль-Иттихад был готов к тому, что этим летом не удастся подписать Мохаммеда Салаха.

Как сообщает Telegraph, у "желто-черных" был план Б. Клуб пытался подписать Ришарлисона.

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Форвард Тоттенхэма имел шансы перейти в Аль-Иттихад в дедлайн трансферного окна, но сделку не успели оформить.

Отметим, что Ришарлисон пока проваливает начало сезона в АПЛ, не забив ни одного мяча за первых 4 матча.

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