Отель Роналду стал приютом для пострадавших от землетрясения в Марокко

В Марракеше, Марокко произошло страшное землетрясение магнитудой 6.8 балла по шкале Рихтера.

Стихийное бедствие застало врасплох многих людей, которые были вынуждены искать себе временный приют.

Для некоторых пострадавших таким приютом стала гостинница, которая принадлежит Криштиану Роналду. Об этом рассказала испанская журналистка, оказавшаяся в Марракеше во время землетрясения.

"Нам удалось договориться с отелем Роналду, который находится на окраине города, чтобы нам дали номер.

Мы ждем. Мы спали всю ночь на улице и в 7 утра нам сказали, что да, мы можем подъехать.

Сейчас мы в холле отеля, где много людей разных национальностей, и ждем, дадут ли нам комнату", - приводит слова девушки издание Marca

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты сборной Марокко сдали кровь для пострадавших в результате происшествия.

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