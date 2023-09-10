Спалетти: Нам придется сделать пару изменений в матче против Украины

Рулевой сборной Италии Лучано Спалетти высказался о прошедшем матче отбора против Северной Македонии.

Специалист пожаловался на состояние газона в Скопье и отметил, что из-за этого "Скуадре Адзурри" придется сделать пару изменений в игре с Украиной.

"Команда показала достойную игру, над которой можно работать. Много не позволяли сопернику, но и самим не хватало терпения для правильных передач, когда было время и пространство.

К сожалению, соперник забил гол так поздно, что у нас не было времени отреагировать.

Нужно изучить эту игру и попытаться найти способы ее улучшить, поработать над теми концепциями, которые не сработали достаточно хорошо, поэтому просмотр матча будет не менее ценным, чем тренировки.

Перед следующей игрой придется сделать несколько изменений в составе, потому что состояние газона сказалось на игроках", - сказал Спаллетти

Напомним, матч Италия - Украина состоится через 2 дня, 12 сентября, на стадионе Сан-Сиро в 21:45 по Киеву.

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