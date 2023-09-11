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Легионер Днепра-1 ушел в мексиканский клуб

Доминго Бланко стал футболистом Тихуаны.
Сегодня, 12:49
Доминго Бланко / xolos.com.mx
Доминго Бланко / xolos.com.mx

Днепр-1 распрощался с одним из немногих своих легионеров.

Доминго Бланко перешел в мексиканскую Тихуану. Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

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Детали соглашения не уточняются. По неофициальной информации, Бланко перешел в аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне Тихуана является аутсайдером чемпионата, занимая последнее место после 7 туров. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 доминго бланко

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