Легионер Днепра-1 ушел в мексиканский клуб

Днепр-1 распрощался с одним из немногих своих легионеров.

Доминго Бланко перешел в мексиканскую Тихуану. Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

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Детали соглашения не уточняются. По неофициальной информации, Бланко перешел в аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне Тихуана является аутсайдером чемпионата, занимая последнее место после 7 туров.

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