Анри сравнил лидера сборной Франции с вином
C годами только лучше.
Экс-футболист сборной Франции, а ныне эксперт и тренер молодежной команды "Les Bleux" Тьерри Анри поделился мыслями об Антуане Гризманне.
По словам Анри, Гризманн подобен вину и становится лишь лучше со временем.
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"Антуан Гризманн - как вино. Знаете, он становится старше, мудрее.
Когда ты имеешь мозги, это помогает в футболе. Возможно, он немного потерял скорость и физические навыки, но мозг - очень важная вещь в футболе
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