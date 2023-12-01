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Анри сравнил лидера сборной Франции с вином

C годами только лучше.
Сегодня, 00:28
Getty Images
Getty Images

Экс-футболист сборной Франции, а ныне эксперт и тренер молодежной команды "Les Bleux" Тьерри Анри поделился мыслями об Антуане Гризманне.

По словам Анри, Гризманн подобен вину и становится лишь лучше со временем.

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"Антуан Гризманн - как вино. Знаете, он становится старше, мудрее.

Когда ты имеешь мозги, это помогает в футболе. Возможно, он немного потерял скорость и физические навыки, но мозг - очень важная вещь в футболе

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьерри Анри Антуан Гризманн

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