Германия U-17 - Франция U-17 2:2 (по пен. 4:3): обзор матча и результат игры 02.12.2023

Немецкие футболисты теперь считаются лучшими в мире на юношеском уровне.

В субботу, 2 декабря, в Индонезии подошел к концу чемпионат мира 2023 года среди игроков до 17 лет.

В финальном поединке сошлись две европейские сборные - Германия встретилась с Францией.

В первом тайме немцы вышли вперед за счет гола Периса Бруннера, реализовавшего пенальти, а на старте второго тайма Ноа Дарвих удвоил преимущество своей команды.

Однако спустя всего две минуты Саймон Буабре отыграл один мяч. Вскоре Германия осталась в меньшинстве, так как Виннерс Осаве был удален за вторую желтую карточку.

За пять минут до конца основного времени Матис Амугу спас французов от поражения. Как оказалось, лишь на время.

Победитель турнира определялся в серии послематчевых пенальти, где отличились оба вратаря, взявшие по два удара. Но у Франции все же оказалось на одну неудачную попытку больше, что и принесло сборной Германии итоговую победу.

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Статистика матча Германия - Франция финала ЧМ-2023 U-17

Германия U-17 - Франция U-17 2:2 (по пен. 4:3)

Голы: Бруннер, 29 (пен.), Дарвих, 51 - Буабре, 53, Амугу, 85.

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 19 - 10

Германия U-17: Гайде - Морейра, Ельч, Одогу, Хенниг (Херверт, 88) - Осаве, Харшауи, Дарвих (Кабар, 74) - Ялчинкая (Рамсак, 67), Морштедт, Бруннер.

Франция U-17: Аргни - Тити, Санда, Мепию, Шади (Сангуи, 46) - Бунеб, Амугу, Силла - Гомис, Ламбург (Тинкрес, 90), Буабре (Диалло, 90+4).

Предупреждения: Осаве, Бруннер, Харшауи, Кабар - Буабре.

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