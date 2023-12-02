Дженоа - Эмполи 1:1: обзор матча и результат игры 02.12.2023

В субботу, 2 декабря, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А между Дженоа и Эмполи.

Руслан Малиновский, в отличие от Виктора Коваленко, появился на поле с первых минут. И он же стал автором первого гола, нанеся точный удар с дальней дистанции под конец первого тайма.

Сразу после перерыва количество украинцев на поле удвоилось и виновник этого вскоре стал автором результативного передачи. Коваленко получил мяч на правом фланге и навесил на дальнюю штангу, где Маттео Канчелльери головой замкнул подачу Виктора.

Источник: Getty Images

Через несколько минут Малиновский покинул поле, а команды за оставшееся время так и не смогли определить победителя, в итоге разделив очки.

Дженоа остается на 15 строчке таблицы, имея теперь в активе 15 очков. Эмполи же с 11 баллами поднялся из зоны вылета на одну позицию вверх. Однако по итогам тура команда Коваленко рискует туда вернуться.

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Статистика матча Дженоа - Эмполи 14-го тура Серии А

Дженоа - Эмполи 1:1

Голы: Малиновский, 37 - Канчелльери, 67.

Ожидаемые голы (xG): 1,05 - 1,02

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 21 - 9

Удары в створ: 1 - 1

Фолы: 15 - 18

Дженоа: Мартинес - Вольякко, Де Винтер, Дрэгушин - Сабелли (Пушкаш, 83), Френдрупп, Бадель, Малиновский (Фини, 73), Васкес (Хапс, 73) - Мессиас (Кутлу, 66), Ретеги.

Эмполи: Бериша - Берешински, Исмаили, Луперто, Какаче - Фаццини (Коваленко, 46), Раноккия (Грасси, 66), Малех (Марин, 76) - Камбьяги, Капуто (Шпенди, 90+3), Мальдини (Канчелльери, 66).

Предупреждения: Малиновский, Вольякко, Бадель - Раноккия.

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